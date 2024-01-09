В среду в Карелии будет снежно
В среду в Петрозаводске облачно, ночью с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -15, -17, днем -8, -10, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшой, днем в большинстве районов снег, местами сильный. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -14, -19, местами -21, -26, днем -7, -12, на юго-западе -1, -6.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -13, днем -4;
В Кондопоге, Медвежьегорске ночью -12, днем -8;
В Олонце ночью -12, днем -3;
В Пудоже ночью -14, днем -11;
В Сегеже ночью -13, днем -9;
В Сортавале ночью -11, днем 0;
В Суоярви ночью -13, днем -4. // фото «Петрозаводск говорит»