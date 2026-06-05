В Сортавале прошло обучение социальных предпринимателей

Организаторами бесплатного мастер-класса «Эффективное развитие бизнеса 2023: продвижение, налоги, поддержка социальных предпринимателей Карелии» выступили Корпорация развития Республики Карелия, Центр «Мой бизнес» и Центр инноваций в социальной сфере

Целью мастер-класса было помочь представителям социального бизнеса и дать им актуальную и структурированную информацию о том, что нужно в 2023 году для успешного ведения дел и движения вперед. В мероприятии приняли участие 33 человека. Каждый из них получил ответы на свои вопросы.

Как стать социальным предпринимателем, что для этого нужно и какие преимущества бизнесу дает такой статус в Карелии – участники мастер-класса подробно узнали от руководителя Центра инноваций в социальной сфере Корпорации развития Республики Карелия Кристины Ульяшовой.

Одной из мер поддержки для социальных предпринимателей является грант в размере до 500 тыс рублей. Для тех, кто зарегистрирован в Арктической зоне, могут получить - до 1 млн рублей.

Более подробную информацию о данном Гранте можно узнать в Центре инноваций в социальной сфере.

Налоги – важная тема для каждого предпринимателя: бизнес-консультант и эксперт по налогам Елена Белонович рассказала участникам мастер-класса, какие изменения ждут бизнес в 2023 году и как грамотно с этим работать. Разобрали, что такое налоговые каникулы и как оформить налоговую ставку 0% по УСН и ПСН, что такое единый налоговый счет и единый налоговый платеж, как уменьшить налоги на сумму уплаченных страховых взносов и другие вопросы, которые интересовали предпринимателей.

Не менее важно в наши дни умение продвигать свой бизнес – в том числе через такой актуальный инструмент как соцсети. Найти в них свою целевую аудиторию, привлечь подписчиков и завоевать их сердца порой приносит больше эффекта, чем обычная реклама. Участники мастер-класса под руководством эксперта по продвижению бизнеса Анастасии Белонович учились искусству продвижения в соцсетях:

разбирали, как правильно раскрывать свою личность в блоге, чтобы увеличить продажи;

изучали эффективные и при этом бесплатные инструменты продвижения;

узнавали способы создавать контент самостоятельно без привлечения фотографа.

В первую очередь, хочу поблагодарить Центр «Мой бизнес» за проявленный интерес к нашему городу. Команде спикеров отдельное спасибо! Заряженные позитивом Кристина, Елена и Анастасия делились секретами предпринимательской деятельности, было море полезной информации и самое важное, это обратная связь. Нас сложно было назвать «слушателями», мы вели открытый диалог с экспертами, это было классно!

– поделилась участница мероприятия, предприниматель из Сортавала Анна Степпиева.

АО «Корпорация развития» Республики Карелия и Центр «Мой бизнес» благодарит всех участников и спикеров мероприятия. Узнать о предстоящих мероприятиях и зарегистрироваться для участия в них можно на сайте https://kareliainvest.ru