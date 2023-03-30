Раскрыты самые прибыльные сферы деятельности в Карелии

Карелиястат опубликовал данные о средних зарплатах в разных отраслях в республике за январь 2023 года. Информация представлена на сайте ведомства.

Так, больше всего получили в январе люди, занимающиеся добычей полезных ископаемых (87 089 рублей). Далее следуют сферы «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (75 550 рублей) и «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (72 270 рублей).

Также большие средние зарплаты у работников отраслей «транспортировка и хранение» (68 135 рублей) и «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» (63 253 рубля).

Меньше всех получили в январе сотрудники сферы «деятельность по операциям с недвижимым имуществом». Там средняя зарплата составила 36 484 рубля. // Фото «Петрозаводск говорит»