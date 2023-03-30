Менее ста зараженных коронавирусом выявили в Карелии за сутки

За последние сутки в Карелии выявлены 97 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы доставлен 21 пациент с Covid-19, сообщает оперативный штаб.

Всего в России за сутки зарегистрированы 10 750 новых инфицированных. Еще 32 человека не справились с болезнью, эти люди умерли.

С начала пандемии в нашей стране ковид унес жизни 397 211 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,62 миллиона. // Фото: unsplash.com