В российском регионе резко ограничили часы продажи алкоголя

С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступит в силу закон, который ограничит продажу алкоголя по будням двумя часами. В выходные и праздники режим торговли не изменился, об этом сообщает РИА Новости.

В субботу и воскресенье, новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день и День Победы жители Вологодской области могут купить алкоголь с 8 до 23 часов. Несмотря на нововведение, рестораны смогут продавать алкоголь неограниченно в рабочие дни.

Новый закон запретил продавать алкоголь в магазинах, которые находятся в многоквартирных домах и не имеют отдельного входа для погрузки или разгрузки спиртосодержащих напитков. // Фото: unsplash / eeshan garg