В России спрос на молоко вырос, а предложение - нет

Гендиректор "Союзмолока" Артем Белов отметил, что производители не успевают за увеличением спроса на молоко. Дисбаланс будет закрываться при помощи импорта молока, например, из Белоруссии, об этом сообщает РИА Новости.

Спрос на сырные продукты и кефир уменьшается, отмечает Артем Белов. Гендиректор упомянул, что увеличение спроса на молочную продукцию наблюдается в последние два года. По мнению Белова, это связано с растущими реально располагаемыми доходами населения.

По данным организации "Союзмолоко", в 2024 году объем производства молока равен 26,3 миллиона тонн, потребления - 32,9 миллиона тонн, а объем импорта - 7,3 миллиона тонн. // Фото: freepik