В Карелии перерасчет за ЖКУ вырос в два раза

Региональный госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору выявил, что перерасчет необоснованных начислений за ЖКУ вырос в два раза до 4,4 миллиона рублей. Ведомство отметило, что такой рост связан с частыми обращениями по поводу начислений по индивидуальным приборам учета, об этом сообщает Карелия РБК.

Граждане, которые живут в аварийных домах, стали чаще обращаться в региональный госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору по поводу платы за электроэнергию по счетчику, а не по нормативу. Таким образом, жильцы смогли вернуть в сумме 2,3 миллиона рублей за этот год.

С начала 2024 года в ведомство обратились 6404 человека, чаще всего с запросом по ЖКУ. Специалисты отметили, что суммы, которые можно вернуть по индивидуальным приборам учета, увеличились, так как перерасчет происходит с учетом срока давности — чаще всего за три года. // Фото: piхabay