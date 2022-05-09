В России создали собственный магазин приложений NashStore

Российские разработчики запустили отечественный магазин приложений NashStore для устройств на платформе Android.

NashStore объявил об открытии регистрации для разработчиков, для пользователей магазин станет доступен с 16 мая. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на АНО «Цифровые платформы».

На платформе зарегистрировались более трех тысяч владельцев различных приложений, среди которых есть и российские банки. Максимальное количество заявок на предварительную регистрацию поступило от специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Новосибирской областей. Также заявки поступили от игровых студий из Индии, Китая, Индонезии, Малайзии и Вьетнама, от банков из Казахстана и Белоруссии.

Зарегистрироваться в NashStore могут все желающие разработчики. Они смогут импортировать на платформу данные из Google Play. (фото pixabay.com, terimakasih0)