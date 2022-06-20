В России поэтапно избавятся от товаров и упаковки из пластика

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала в интервью ТАСС о том, как в России будет происходить отказ от одноразовых пластиковых товаров и упаковки с 2025 года.

Запрет на использование одноразовых товаров из пластика в России заложен как необходимые меры в проекте «Экономика замкнутого цикла», рассказала вице-премьер. Там предусмотрено, что 49% упаковки должно быть произведено из вторичных ресурсов, например, трубочки. Абрамченко отметила, что от пластиковых товаров и упаковки нужно избавляться постепенно и заменять их более экологичными.

«Доработанный законопроект, который модернизирует институт расширенной ответственности производителей, уже в правительстве. В нем сейчас предусмотрены небольшие отступления от той концепции, которую мы утверждали до введения в отношении РФ санкций. Так, ответственность ложится на производителя упаковки»,

- пояснила Виктория Абрамченко.

Она добавила, что основные нормы, когда будет 100% введение утилизации упаковки, вступят в силу в 2025 год. А «искоренять» одноразовые пластиковые товары, для которых нет способов утилизации, либо эти способы очень дорогие, будут по отдельному графику. Фото: istockphoto.