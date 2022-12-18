18 декабря 2022, 11:29
В России ожидают рост цен на новые автомобили в начале 2023 года
Дилеры предполагают, что стоимость машин может возрасти на 10%
Товарные запасы ушедших с российского рынка автопроизводителей будут распроданы до конца I квартала 2023 года, а стоимость новых машин вырастет на 10%, сообщает ТАСС.
«Предпосылок к снижению цен нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок»,
- отметил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
Что касается цен на китайские машины, то эксперты их снижения также не ожидают, объясняя прогнозы тем, что компании из КНР продолжат наращивать объемы и зарабатывать прибыль. // Фото: freepik.