В России ожидают рост цен на новые автомобили в начале 2023 года

Товарные запасы ушедших с российского рынка автопроизводителей будут распроданы до конца I квартала 2023 года, а стоимость новых машин вырастет на 10%, сообщает ТАСС.

«Предпосылок к снижению цен нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок»,

- отметил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Что касается цен на китайские машины, то эксперты их снижения также не ожидают, объясняя прогнозы тем, что компании из КНР продолжат наращивать объемы и зарабатывать прибыль. // Фото: freepik.