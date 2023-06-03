В России ограничили рабочий день таксистов 12 часами

С 1 сентября таксистам запретят работать больше 12 часов в сутки. Норма рабочего времени закреплена в постановлении правительства РФ, которое будет действовать до 1 марта 2029 года, сообщает «Коммерсантъ».

Нормальная продолжительность рабочего времени физического лица должна составлять не более 40 часов в календарную неделю. Ежедневное время работы физлица-таксиста не может превышать 8 часов, а при суммированном учете рабочего времени – 10 часов, но допускается увеличение этого периода на два часа для завершения заказа. // фото unsplash.com