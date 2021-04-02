В России объявлен перезапуск видеохостинга Rutube

Российская платформа Rutube запущена в новом формате. Первые изменения затронули веб-версию видеохостинга. В частности, появилась удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом, сообщает ТАСС.

Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через студию, создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент.

В ближайшее время пользователи смогут сами запускать стримы. В третьем квартале появится возможность продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

Также планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработать функции управления контентом. (фото pc-school.ru)