02 апреля 2021, 18:55
В России объявлен перезапуск видеохостинга Rutube
Теперь пользователи платформы могут смотреть контент без регистрации
Российская платформа Rutube запущена в новом формате. Первые изменения затронули веб-версию видеохостинга. В частности, появилась удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом, сообщает ТАСС.
Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через студию, создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент.
В ближайшее время пользователи смогут сами запускать стримы. В третьем квартале появится возможность продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.
Также планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработать функции управления контентом. (фото pc-school.ru)