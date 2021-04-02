Сотрудник карельского Следкома оказался в центре крупного скандала

Сотрудник петрозаводского отделения Следкома Карелии оказался замешан в истории с хищением денег. О крупном скандале накануне со ссылкой на различные Телеграм-каналы написал Карелinform. Сообщалось, что следователь якобы похищал деньги с изъятых у подследственных банковских карт.

Преступные действия привлекли внимание сотрудников ФСБ. Также сообщалось о том, что 1 апреля в служебном кабинете следователя прошел обыск. Дозвониться до пресс-секретаря Следственного комитета Карелии Виталия Коновалова нашему изданию не удалось – представитель ведомства просто не взял телефонную трубку.

2 апреля Карелinform со ссылкой на Телеграм-канал «Черника-News» написал, что следователь уже уволен из органов. Он признал вину. (фото kudrovolife.ru)