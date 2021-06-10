В Россельхознадзоре определят, что за «дрянь» вылили на поля Карелии

Текст и фото: Антонина Кябелева

Замять скандал, связанный со сбросом отходов форелеводства на поля в районе села Толвуя, уже вряд ли удастся. Некрасивая история, в которой явно замешено министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии, вышла за пределы Карелии. Заместитель министра сельского и рыбного хозяйства РК Егор Руппиев и директор ОАО «Совхоз «Толвуйский» Евгений Сергеенко продолжают настаивать, что эксперимент по использованию «рыбного силоса» проходил на вполне законных основаниях.

25 мая разлив зловонной жидкости заметили местные жители, которые засняли происходящее, а затем забили тревогу. Контейнеры с дурно пахнущим содержимым доставили на фурах с мурманскими номерами и разместили на землях, которые раньше принадлежали совхозу «Прогресс». Люди заподозрили, что наблюдают за экологической трагедией, связанной с незаконной утилизацией небезопасных отходов.

Минсельхоз официально прокомментировал происходящее, попытавшись успокоить граждан. В минсельхозе сообщили, что между совхозом Толвуйский и ООО «Русское море - Аквакультура» был заключен контракт на поставку рыбного гидролизатора «для использования с навозом и растительными остатками при компостировании в качестве органических удобрений». Факт слива содержимого контейнеров в министерстве свалили на злоумышленников, которые якобы замыслили похитить пластиковые контейнеры и сначала вылили их содержимое. Речь шла о 30 контейнерах с рыбным «экстрактом», которые, как утверждает Руппиев, пропали с полей.

В минприроды Карелии максимально отстранилось от скандала. Во всяком случае, 10 июня на заседании парламентского комитета заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов перевел стрелки на «смежников». Он сказал, что сотрудник министерства выезжал на место происшествия, но так как это земли сельхозназначения, то проводить там проверку минприроды не может.

Врио начальника Североморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Виктор Макаркин, которому, хоть и не без труда, но удалось выступить на заседании, не позволил спустить ситуацию на тормозах. Он представил произошедшее в совершенно иных тонах.

Депутат Евгений Беседный напомнил, что инициатором утилизации отходов выступил карельский минсельхоз.

«Почему мы, вообще, везем из Мурманской области эти отходы? В свое время эти отходы, я так понимаю, не использовались данным методом. Понимая, что у нас у самих масса рыбных хозяйств на территории республики, мы завозим в очередной раз мусор на территорию Карелии»,

- недоумевал Беседный.

Егор Руппиев подтвердил, что было принято решение «слить гидролизатор в эти траншеи»: «Поскольку емкости располагались на краю траншеи, то есть на возвышенности, жидкость из них по физическим законам должна была течь самотеком в оборудованные траншеи».

Фактически Руппиев подтвердил, что жидкость изначально предполагалось слить в траншеи. Насколько они были готовы для подобных целей, теперь должны определить контролирующие органы.

По версии Руппиева, рыбакам, которые ловили неподалеку рыбу, зачем-то потребовались отвратительно пахнущие контейнеры, которые они похитили, предварительно вылив содержимое.

«Гидролизатор был слит не с целью навредить окружающей среде, а с целью похитить имущество»,

- уверяет заместитель министра.

Почему нужно было везти их из Мурманска? Егор Руппиев объяснил это тем, что срок хранения отходов вышел, и их можно было использовать только в качестве удобрений. Интересно, что позднее директор совхоза «Толвуйский» расскажет нам совсем другую версию.

Депутатов пытались убедить, что рыбные отходы были приняты совхозом для того, чтобы удобрить поля, которые они в будущем собирались использовать. Причем до сих пор эта территория юридически не имеет никакого отношения к ОАО «Совхоз «Толвуйский». Евгений Сергеенко подтвердил, что предприятие только собирается взять землю в аренду. Другими словами, обильно «удобряли» чужие поля.

Виктор Макаркин склоняется к тому, что речь идет о грубых нарушениях законодательства. Так называемый, «рыбный экстракт», который слили на поля Заонежья, он назвал «дрянью». О ЧП в Карелии в Россельхознадзоре узнали два дня назад. По словам руководителя управления, если в Карелию был действительно доставлен рыбный гидролизатор, то претензии у Россельхознадзора возникнут как к совхозу Толвуйский, так и к ООО «Русское море - Аквакультура».

«Получается, что этот, условно назовем, товар, оборот которого в данном случае мы оцениваем как незаконный, поскольку никакими документами, предусмотренными законодательством с сфере биологической безопасности, данный товар не сопровождался. В связи с этим у нас возбуждены административные дела и проводятся административные расследования нашим подразделением в Мурманской области в отношении предприятия, которое направило эту дрянь в Карелию, и, соответственно, нашими коллегами на территории Карелии аналогичные мероприятия проводятся, но уже в отношении хозяйствующего субъекта, который получил это",

- объяснил Макаркин.

Если будет установлено, что причинен вред землям сельхозназначения, то, пообещал он, административные последствия «наступят незамедлительно».

Виктор Макаркин сказал, что безопасность товара должна быть подтверждена электронными ветеринарными сопроводительными документами. По его словам, еще нужно установить, что за непонятная жидкость находилась в емкостях, которые оказались на полях без охраны.

"Разговоры о том, что там какие-то третьи лица допустили сброс, слив и так далее, об этом, как минимум, некрасиво даже говорить в принципе. Это задача хозяйствующего субьекта. Если вы работаете с жидкостями, которые требуют повышенного внимания, значит, нужно обеспечивать сохранность",

- сказал руководитель управления Россельхознадзора.

После этих слов оживился депутат Валерий Шоттует. Обращаясь к Руппиеву, он заметил:

«Вам бы с Лабиновым на участки привезти такое удобрение, посмотрели бы. Вас бы на носилках оттуд вынесли».

По словам Виктора Макаркина, если окажется, что привезенные отходы не требуют сертификата, то участники сделки «отделаются легким испугом», а если в Карелию завезли биологические отходы, которые должны быть сертифицированы, то он может только посочувствовать участникам этой операции. Он сказал, что понимает тревогу местных жителей. В течение месяца в Россельхолзнадзоре обещали определить, что же произошло в Заонежье. В общем, «степень испуга» еще предстоит выявить в ходе административного расследования.

После заседания комитета нам удалось поговорить с Евгением Сергеенко, который продолжает настаивать, что все законно. Он отметил, что был «и сертификат, и протокол испытаний, и все было, и ветеринарное свидетельство». Продолжит ли совхоз удобрять поля рыбным «коктейлем», зависит, по его словам, от результатов проверки.

Сергеенко сказал, что совхоз не получил никаких денег за то, что принял груз с рыбным гидролизатором. В отличие от заместителя министра Руппиева, Сергеенко утверждает, что товар не был просрочен.

- На возвратной таре осталась старая этикетка… Там сама этикетка старая, которую не отлепили. И все. Эта продукция не требует вообще никакой этикетки, - объяснил он.

- А документы были на свежую продукцию?

- Конечно.

Отсутствие охраны директор объяснил нехваткой людей.

По его словам, минсельхоз предложил провести подобный эксперимент, чтобы проверить, можно ли удобрять таким образом поля. Началось все с того, что компания, которая поставила контейнеры, обратилась с предложением в минсельхоз.

"Предлагали всем провести этот эксперимент. Министерство предлагает, но оно же не несет юридической ответственности. Оно рекомендует",

- заметил Сергеенко.

Я могу ошибаться, но такое впечатление, что Карелия на пороге крупных неприятностей. Противоречия возникают даже между тем, что говорят в минсельхозе, и тем, что утверждает директор совхоза.

Был ли товар просрочен или нет? На каком основании им решили «удобрить» поля, к которым совхоз не имеет никакого отношения? Что за бредовая история с воровством вонючих емкостей? Зачем уж так-то смешить народ? Почему совхоз решился на такой, простите за выражение, «геморрой» абсолютно бесплатно, так сказать, на безвозмездной основе? Какова роль министра Владимира Лабинова, который, безусловно, имеет огромное влияние на директоров государственных совхозов? Имеет ли эта сделка коррупционный след?

Список подобных вопросов можно продолжить. Я надеюсь, что скоро мы получим на них исчерпывающие ответы. Судя по выступлению Виктора Макаркина, он не намерен «закрывать глаза» на нарушения.