В режиме «круглосуточно»

«ПКС-Водоканал» рассказал о работе диспетчерской службы

Фотоматериалы представлены в официальной группе «РКС-Петрозаводск» социальной сети «ВКонтакте»

Рабочий день диспетчера водоканала начинается не с кофе. Да и на 12-часовое дежурство эти специалисты заступают на полчаса раньше остальных сотрудников аварийной диспетчерской службы (АДС) «ПКС-Водоканал». Причем в будни, выходные и в праздники.

За 30 минут до начала рабочего дня диспетчер принимает смену у коллеги после дневного или ночного дежурства.

Я оповещаю заступающего специалиста о том, какие заявки поступали в АДС, и какие работы прошли за смену, заранее готовлю допуски и наряды рабочим. В восемь часов утра после инструктажа по технике безопасности бригады, получив наряд-задания, уезжают на их выполнение,

– рассказывает диспетчер АО «ПКС-Водоканал» Елена Туркова.

В это же время начинают работу и городские службы жизнеобеспечения, которых диспетчер также предупреждает о повреждениях на сетях за минувшую смену и уточняет, необходима ли для их устранения дополнительная помощь. От оперативного взаимодействия «ПКС-Водоканал», «ПКС-Тепловые сети», а также городских и муниципальных дорожно-ремонтных служб и электросетей ежедневно зависит комфорт горожан и работа инфраструктуры.

В среднем за двенадцать часов в АДС водоканала поступает более ста обращений от петрозаводчан. Не спешите негодовать, если оператор «не берет трубку». В момент вашего звонка диспетчер по второму телефону может обрабатывать запрос от такого же горожанина, как и вы, передавать информацию в городские службы или бригадам на объектах.

В межсезонье из-за перепада температур, подвижек почвы и половодья заявок приходит больше, чем летом. В теплые месяцы петрозаводчане уезжают в отпуск или на дачи, снижая риск образования засоров и повреждений на сетях. Но это не значит, что с июня по сентябрь работы в АДС становится меньше. Летом водоканал вместе с выполнением текущих задач работает над сезонной реконструкцией сетей.

Диспетчер в любое время года координирует действия бригад и остается связующим звеном между «ПКС-Водоканал», городскими службами и населением. Для оперативного взаимодействия с большим числом специалистов важно знать технику безопасности производства, соблюдать регламент и разбираться с техническими моментами устранения повреждений. Также специалист должен свободно работать с программным обеспечением, которое отображает городские сети,

– уточняет диспетчер АО «ПКС-Водоканал» Екатерина Ласточкина.

В течение дня специалисты строго фиксируют поступившие заявки и полный цикл устранения повреждений: закрытие трубопроводов для выполнения работ, переключение, монтаж временной линии, откачку стоков, подвоз воды и замену водомерных узлов. От того, насколько правильно составлен отчет по каждой заявке, оценивают работу аварийно-ремонтных бригад и предприятия в целом.

В аварийно-диспетчерскую службу «ПКС-Водоканал» можно обратиться круглосуточно по телефонам 8 (8142) 76-64-04, 051 или отправить сообщение на номер 8 (911) 430-05-47 (WhatsApp). На мессенджер вы также можете переслать фото открытого канализационного люка с указанием адреса, где он был обнаружен. Снимок облегчит работу специалистов, которой в Петрозаводске у них немало.

На правах рекламы. АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». ИНН 1001291146.