02 декабря 2025, 11:31
Политика

В республиканском правительстве произошли кадровые изменения

В Карелии назначили нового министра, пока с приставкой «и.о.»
меньшиков_правительство
фото: правительство РК

Исполняющим обязанности министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии назначен Александр Меньшиков. Информация об этом появилась на сайте республиканского правительства.

К своим обязанностям Меньшиков приступил сегодня, 2 декабря. Он имеет степень магистра по направлению подготовки «Строительство» и высшее образование по специальности «Юриспруденция».

Меньшиков работал в республиканских службах и ведомствах – МВД, ФСБ, Следственном комитете, а с декабря 2021 года возглавлял «КарелКоммунЭнерго».

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о назначении Президентом России нескольких судей в Карелии.

