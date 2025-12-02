В республиканском правительстве произошли кадровые изменения

Исполняющим обязанности министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии назначен Александр Меньшиков. Информация об этом появилась на сайте республиканского правительства.

К своим обязанностям Меньшиков приступил сегодня, 2 декабря. Он имеет степень магистра по направлению подготовки «Строительство» и высшее образование по специальности «Юриспруденция».

Меньшиков работал в республиканских службах и ведомствах – МВД, ФСБ, Следственном комитете, а с декабря 2021 года возглавлял «КарелКоммунЭнерго».

