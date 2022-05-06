В районах Карелии возникнут проблемы с телевидением

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график временных перебоев в вещании теле- и радиоканалов на неделю с 9 по 15 мая.

По данным РТПЦ, в разные дни недели отключения телевидения и радио возможны в поселках Ведлозеро, Лендеры, Пиндуши, Пряжа, Рускеала и Святозеро. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, а также с плановым отключением электроэнергии. Фото: pixabay.com/Pexels