06 мая 2022, 15:23
В районах Карелии возникнут проблемы с телевидением
Опубликован график отключения телесигнала на неделю с 9 по 15 мая
Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график временных перебоев в вещании теле- и радиоканалов на неделю с 9 по 15 мая.
По данным РТПЦ, в разные дни недели отключения телевидения и радио возможны в поселках Ведлозеро, Лендеры, Пиндуши, Пряжа, Рускеала и Святозеро. Полный график можно посмотреть по ссылке.
Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, а также с плановым отключением электроэнергии. Фото: pixabay.com/Pexels