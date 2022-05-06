10 значимых мероприятий, которые можно посетить по Пушкинской карте

Впереди еще одни длинные выходные и главный патриотический праздник – 9 Мая. В эти дни в Петрозаводске пройдет множество мероприятий для студентов и школьников, которые можно посетить, воспользовавшись «Пушкинской картой».



Напоминаем, что ее могут получить все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. С 2022 года номинал карты увеличен до 5 тысяч рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры, галереи, филармонии и другие учреждения культуры.



Министр культуры России Ольга Любимова, отвечая на вопрос портала «Объясняем.РФ», рассказала, что в каждом регионе министерство культуры проработало 10 самых значимых событий, которые можно посетить по «Пушкинской карте». Прежде всего, это количество премьер, в том числе в кинотеатрах.

9 мая - это время семейного отдыха. И нам очень важно, что наши кинематографисты представили премьеры для всех членов семьи: здесь и военно-исторические патриотические драмы, в частности «Крылья над Берлином», наша замечательная картина; премьера «Первый Оскар» - анимационная картина, можно сказать, выстраданная, первая за 20 лет полнометражная анимационная картина «Союзмультфильма», которая называется «Суворов», на которую могут пойти от мала до велика.

Эти фильмы можно будет увидеть и в кинотеатрах Петрозаводска. Кроме того, накануне праздника Победы пройдут показы фильмов «Освобождение. Последний штурм» и «Подольские курсанты».

В музеях города организованы несколько выставок. В Национальном музее действует экспозиция «Брестская крепость. Дорогами памяти».

Посетители выставки смогут познакомиться с хроникой одного из первых сражений Великой Отечественной войны, прочувствовать трагедию людей, оказавшихся в окруженной крепости, узнать о борьбе и испытаниях, надеждах и вере в Победу. На выставке представлено более 260 фотографий и документов из фондов Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В этом же музее можно увидеть выставку карельского художника и графика Осмо Бородкина «Память поколений». Он известен как один из первых советских иллюстраторов «Калевала». Однако есть еще одна малоизвестная творческая страница жизни художника — это его работы периода Великой Отечественной войны: зарисовки, наброски и картины художника. Дополнят экспозицию фотографии, документы и фронтовые письма Осмо Павловича, которые также хранятся в фондах Национального музея Карелии,

- сообщает «Культура.РФ» .



Ансамбль «Кантеле» представит концертную программу «Песни Победы», а театр «Ad Liberum» - спектакль «Эх, дороги» в постановке Снежаны Савельевой.



Полный список фильмов, спектаклей, выставок и концертов, которые можно посетить в Петрозаводске и других городах Карелии по «Пушкинской карте», размещен на сайте «Культура.РФ». Просто выбирайте ваш город и формируйте свою программу.

Напоминаем, что оформить «Пушкинскую карту» можно на портале Госуслуг.