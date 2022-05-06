Много новых пешеходных переходов сделают в Карелии

Новые пешеходные переходы, дорожные знаки, тротуары и искусственные неровности появятся в этом году в Карелии. Их обустроят в рамках соответствующего нацпроекта, сообщили в Минтрансе РК.

Всего сделают 19 новых «зебр», на 18 переходах для пешеходов вне населенных пунктов на региональных дорогах установят дублирующие дорожные знаки. На трех «зебрах» сделают электрическое освещение, на одной установят новый светофор.

На участке трассы Петрозаводск - Суоярви поставят линию освещения, она будет располагаться в границах города. Запланированы также работы по устройству и восстановлению тротуаров. // Фото: Минтранс Карелии