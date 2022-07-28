В пятницу в Карелии похолодает

Завтра, 29 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, днем местами сильные, гроза. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере северный, северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +17, +22°С, на севере +13, +18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +17, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +18, переменная облачность, сильный дождь с грозой.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com