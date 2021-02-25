В Пудоже забывчивый автовладелец стал жертвой кражи

В Пудоже молодой человек стал жертвой своей забывчивости. Ущерб от кражи превысил три тысячи рублей. В полиции возбудили уголовное дело.

По информации МВД Карелии, 29-летний пудожанин припарковал «Хонду» у дома, но закрыть ее забыл. Этим воспользовался ранее судимый 35-летний местный житель. Мужчина проходил мимо, подергал двери авто. Удача оказалась на его стороне. По версии дознавателей, мужчина забрал из салона все, что мог унести. Детское автомобильное кресло и компрессор он планировал продать, но не успел.

Стражи порядка изъяли похищенные вещи. (фото cheltv.ru)