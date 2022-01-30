В последний день января в Карелии будет легкий мороз и пройдет снег

В понедельник, 31 января, погода в Карелии будет облачной. Пройдет небольшой снег, местами умеренный, сообщили в Гидрометцентре республики.

На дорогах ожидается гололедица. Ветер будет восточным и северо-восточным умеренным.

В Петрозаводске днем будет снежно, небольшая метель. На дорогах тоже гололедица. Ветер умеренный восточный. Температура воздуха днем -4, -6 градусов, днем -6,-8 градусов.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале в понедельник – 11 градусов.

В Сегеже -8 градусов.

В Сортавале -5 градусов.

В Медвежьегорске -7 градусов.

В Суоярви -7 градусов.

В Олонце -5 градусов.

В Кеми -7 градусов. // Фото: kristamonique/pixabay.com