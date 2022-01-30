О сильных снегопадах снова предупредили жителей Карелии

Сильная метель, которая обрушилась на юго-западные районы Карелии, не собирается ослабевать. Об этом предупредили в МЧС республики.

Снегопад начался в субботу, 30 января. По данным синоптиков, он продолжится ночью в воскресенье, 31 января.

Сильный снег пройдет в юго-западных районах республики.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Питкярантский, Сортавальский районы. // Фото: glas.ru