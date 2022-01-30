30 января 2022, 14:24
О сильных снегопадах снова предупредили жителей Карелии
Ночью в республике ожидают неблагоприятное погодное явление
Сильная метель, которая обрушилась на юго-западные районы Карелии, не собирается ослабевать. Об этом предупредили в МЧС республики.
Снегопад начался в субботу, 30 января. По данным синоптиков, он продолжится ночью в воскресенье, 31 января.
Сильный снег пройдет в юго-западных районах республики.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Питкярантский, Сортавальский районы. // Фото: glas.ru