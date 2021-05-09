В последний день майских каникул в Карелии потеплеет до плюс 16

В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде в последний день майских каникул.

10 мая в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха ночью +0, +2. Днем +10, +12. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -2, +3, на севере местами до -5. Днем +6, +11, местами до +16. Ночью на дорогах местами гололедица.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +3, днем +9;

В Кондопоге ночью +7, днем +12;

В Медвежьегорске ночью +6, днем +11;

В Олонце ночью +7, днем +12;

В Пудоже ночью +6, днем +14;

В Сегеже ночью +5, днем +10;

В Сортавале ночью +5, днем +10;

В Суоярви ночью +7, днем +10.