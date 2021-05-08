День Победы в Карелии пройдет со снегом и дождем

В Карелии 9 мая ожидается переменная облачность и осадки в виде снега и дождя. Ночью температура опустится до -2, +3, днем воздух прогреется до +5, +10. Ветер северо-западный, западный умеренный, сообщает региональная гидрометеослужба .

В столице региона ожидается более благоприятная погода. Ночью прогнозируется переменная облачность и дождь, днем – переменная облачность без осадков. Температура воздуха +1, +3 ночью, +9, +11 днем. Ветер северо-западный, западный умеренный.

По информации gismeteo.ru, в Костомукше 9 мая будет малооблачно. Ожидается небольшой дождь. Температура от -3 до +7 градусов. В Медвежьегорске переменная облачность, небольшой дождь, температура +2, +11. В Олонце переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +1, +11. // Фото: pixabay.com/ru