Под турбазу без торгов отдали землю на берегу озера

Текст, фото: Антонина Кябелева

В Прионежском районном суде рассматривается очередное скандальное дело, связанное с выделением земельного участка под строительство туристического объекта. В зоне внимания опять жилой массив Ринда. На этот раз речь идет не о действующем отеле, а о перспективе появления очередной базы отдыха.

С обращением в суд обратился Вячеслав Елупов, проживающий в ЖМ Ринда. Он пытается оспорить распоряжение Главы Республики Карелия о предоставлении ООО «Ринда» в аренду земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015502:1196 площадью более 12 тысяч квадратных метров для размещения базы отдыха. Участок был предоставлен без торгов под эгидой реализации инвестиционного проекта.

Соответствующее распоряжение Главы РК 7 октября 2024 года подписал Александр Чепик, который на тот момент исполнял обязанности карельского губернатора. Напомним, бывший руководитель карельского правительства Александр Чепик уволился в начале 2025 года и перебрался на работу в Курскую область.

Судебное разбирательство по иску гражданина к правительству Карелии началось недавно, но по некоторым косвенным признакам можно говорить о том, что мы вновь имеем дело с сомнительной операцией с землей.

В материалах дела есть пояснительная записка, подписанная директором ООО «Ринда» Александром Евгеньевичем Михеевым. В ней рассказывается о том, что за новый инвестиционный проект планируется реализовать на предоставленном без торгов земельном участке. База отдыха «Ринда», судя по описанию, будет представлять собой модульную турбазу на 20 мест на озере Сургубское. Планируется построить шесть модульных двухместных гостевых домов и два четырехместных.

«Совокупные выплаты в консолидированный бюджет РК в пределах горизонта планирования (2023-2033 г.г.) - 10 605 тыс. руб.»,

- сказано в документе.

Общий бюджет проекта составляет 32 миллиона рублей.

«Проект реализуется за счет привлечения заемных средств сроком на 8,3 лет. Займодавец — ООО «Монтаж Ритейл»,

- указано в пояснительной записке.

На судебном заседании, которое состоялось в конце апреля, обозначились контуры будущего спора. Если зайти на публичную кадастровую карту, то нетрудно найти выделенный ООО «Ринда» земельный участок. В публичной карте указано, что участок расположен на землях особо охраняемых территорий и объектов.

На это указал и представитель истца, адвокат Сергей Аверичев, заметив, что, согласно выписке из ЕГРН, участок расположен на землях особо охраняемых территорий. Представитель министерства экономического развития РК зачитала цитату из пояснений коллег из карельского министерства природных ресурсов и экологии, которые утверждают, что в границах выделенного ООО «Ринда» земельного участка нет ни существующих, ни даже планируемых особо охраняемых территорий.

В общем, кому хотите, тому и верьте. Желаете, чтобы участок находился на землях особо охраняемых территорий, - обратитесь в единый государственный реестр недвижимости, нет такого желания — напишите запрос в карельское министерство. Но это далеко не единственная странность.

Согласно базе данных ИАС Seldon.Basis, учредителями ООО «Ринда» значатся Александр Михеев с долей в уставном капитале 15 процентов и Леонид Мугачев с долей в 85 процентов. При этом в недавнем прошлом в составе учредителей компании значился Альберт Вячеславович Прокофьев с долей в 70 процентов. Он был совладельцем ООО «Ринда» с 15 января по 23 сентября 2024 года.

С апреля 2019 года и по настоящее время Альберт Прокофьев является учредителем гатчинской компании ООО «Монтаж Ритейл», он же является ее генеральным директором. Второй учредитель компании — Дарья Прокофьева. ООО «Монтаж Ритейл» - именно та компания, которая должна профинансировать строительство базы отдыха «Ринда».

По данным Seldon.Basis, в апреле 2025 года за ООО «Монтаж Ритейл» значилась задолженность по налогам и сборам в сумме 6,47 миллиона рублей. Кредиторы опубликовали сообщение о намерении банкротства.

За последний год данная коммерческая структура была ответчикам по 138 арбитражным делам. Заведено 144 исполнительных производства, а сумма задолженности составляет 37,32 миллиона рублей. Финансовую устойчивость компании оценивают как крайне низкую.

И вот под финансовые гарантии ООО «Монтаж Ритейл», которая в долгах, как в шелках, карельское правительство без конкурса передает земельный участок под строительство туристической базы. Согласитесь, выглядит подобная инвестиционная политика крайне подозрительно. Тем более, когда солидный земельный участок предоставляется без торгов. Но подписавший документ Александр Чепик благополучно покинул нашу республику, так что весьма затруднительно выяснить его мотивы при принятии данного решения. Теперь обосновывать выделение земли без конкурса придется кому-то другому.

Несколько месяцев назад экс-министр экономического развития Олег Ермолаев встречался с бизнесменами. Тогда он выслушал немало критических замечаний относительно выделения земельных участков без конкурса под инвестпроекты.

Известный в Карелии бизнесмен, руководитель группы компаний «Сана» Анатолий Шмаеник прямо говорил о пагубности подобной практики. По его мнению, на подобных операциях выгоду получает кто угодно, только не бюджет. Тем более что «сочинить» инвестиционный проект и «нарисовать» под него мнимое финансирование не такая уж сложная задача.

С моей точки зрения, выделение земли под строительство базы отдыха «Ринда» - еще одна иллюстрация к этой позиции. Сегодня совсем несложно проверить финансовые возможности любой компании, проследить ее историю, выявить взаимосвязи между нынешними и бывшими учредителями. Это обычная работа даже для рядового журналиста.

Но почему-то в правительстве, выделяя земельные участки в обход конкурсных процедур, не считают своим долгом проверять жизнеспособность инвестиционных проектов. А потом все удивляются, что вместо спортивных объектов и школ появляются жилые дома, которые можно очень выгодно продать.