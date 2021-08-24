В популярный бар в Олонце дважды за ночь вызывали силовиков

Вневедомственная охрана в выходной два раза выезжала ночью в один и тот же бар в Олонце. В обоих случаях тревожная сигнализация сработала из-за драки, сообщили в Росгвардии.

Конфликты произошли в популярном увеселительном заведении города. Сначала росгвардейцев вызвали из-за нападения на охранника. Пострадавший рассказал, что посетитель рассек ему бровь мощным ударом. Злоумышленника задержали и передали в полицию.

Под утро тот же сотрудник охраны снова вызвал группу задержания. Он сообщил, что около бара завязалась драка. Кроме росгвардейцев, на месте ЧП работал и наряд полиции.

В ходе потасовки пострадала девушка, но зачинщик скандала уже сбежал, когда приехали силовики. В данный момент его ищут полицейские. // Фото: ToNic-Pics/Pixabay