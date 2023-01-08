В понедельник в некоторых районах Карелии ожидается мороз до -34°С

В понедельник 9 января в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, на юго-западе местами с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью -19, -24°С, на востоке до -34°С, днем -11, -16°С, местами до -23°С, на юго-западе ночью -11,-16°С, днем -6,-11°С.

В Петрозаводске также небольшая облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -20, -22°С, днем -14,-16°С. Атмосферное давление будет падать.