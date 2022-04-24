В понедельник в Карелию придут дожди

В понедельник, 25 апреля, погода в Карелии слегка испортится. Она будет облачной, с дождями, правда, небольшими. Температура воздуха в Петрозаводске днем ожидается +5, +7 градусов, ночью будет 0, _2 градуса, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

По информации гидрометцентра России, в Калевале днем +8 градусов;

В Кондопоге днем +8 градусов;

В Медвежьегорске днем +9 градусов;

В Олонце днем +9 градусов;

В Пудоже днем +8 градусов;

В Сегеже днем +8 градусов;

В Сортавале днем +9 градусов;

В Суоярви днем +9 градусов. // Фото: pasja1000/ pixabay.com