Солнце днем на Пасху растворит облака, но будет свежо

Прогноз метеорологов на пасхальный день дали в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте. Солнце постепенно растворяет облака.

Слой инверсионной облачности, который в данный момент что завис над Петрозаводском, растворяется под лучами мощного апрельского солнца. Очень солнечно будет днем в Пасху.

Но из-за фронта циклона, который прошел над городом вчера, будет довольно свежо. Вдобавок холодный воздух поступает с озера 24 апреля. Так что будет не более +5...+6 градусов. // Фото: «Погода Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте