24 апреля 2022, 09:00
Облачно с прояснениями и тепло будет сегодня в Карелии
Прогноз погоды в республике на Пасху дали синоптики
В воскресенье погода в Карелии будет облачной, без существенных осадков и относительно теплой. Ветер ожидается восточный и северо-восточный 5-10 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре Карелии. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.
В Петрозаводске днем температура воздуха +6, +8 градусов, ночью 0, -2 градуса.
По данным гидрометцентра России, в Калевале днем +8 градусов;
В Кондопоге днем +8 градусов;
В Медвежьегорске днем +7 градусов;
В Олонце днем +12 градусов;
В Пудоже днем +10 градусов;
В Сегеже днем +7 градусов;
В Сортавале днем +10 градусов;
В Суоярви днем +8 градусов. // Фото: NickyPe / pixabay.com