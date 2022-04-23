Пасха в Карелии будет не дождливой и не холодной

В воскресенье погода в Карелии будет облачной, без существенных осадков и относительно теплой. Ветер ожидается восточный и северо-восточный 5-10 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре Карелии. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.

В Петрозаводске днем температура воздуха +6, +8 градусов, ночью 0, -2 градуса.

По данным гидрометцентра России, в Калевале днем +8 градусов;

В Кондопоге днем +8 градусов;

В Медвежьегорске днем +7 градусов;

В Олонце днем +12 градусов;

В Пудоже днем +10 градусов;

В Сегеже днем +7 градусов;

В Сортавале днем +10 градусов;

В Суоярви днем +8 градусов. // Фото: abogawat/ pixabay.com