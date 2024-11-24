В понедельник в Карелии потеплеет до плюс 4

Завтра, 25 ноября, в Петрозаводск ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр Карелии.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами, преимущественно по западным районам, небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. В отдельных районах гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами порывистый сильный. Температура ночью 0, -5°С, местами до -9°С, днем -1, +4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +3, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже до +2, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале до +4, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Alexandru Zdrobau