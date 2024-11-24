МЧС предупреждает жителей Карелии о непогоде

МЧС Карелии предупреждает жителей республики о приближающейся непогоде. Соответствующее предупреждение публикует паблик ведомства.

По данным синоптиков, 25 ноября местами по Карелии ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Спасатели советуют жителям республики обходить шаткие строения, не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи, мостами. Аввтомобили следует парковать вдали от слабо укрепленных конструкций. // Фото: unsplash.com / orva studio