24 ноября 2024, 13:26
МЧС предупреждает жителей Карелии о непогоде
Сильный ветер ожидается в республике 25 ноября
МЧС Карелии предупреждает жителей республики о приближающейся непогоде. Соответствующее предупреждение публикует паблик ведомства.
По данным синоптиков, 25 ноября местами по Карелии ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду.
Спасатели советуют жителям республики обходить шаткие строения, не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи, мостами. Аввтомобили следует парковать вдали от слабо укрепленных конструкций. // Фото: unsplash.com / orva studio