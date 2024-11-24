Небольшой минус ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 24 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1,-3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -1, -6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-6, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -2-7, пасмурно, без осадков.

В Сортавале -2-5, переменная облачность, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Aaron Burden