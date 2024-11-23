23 ноября 2024, 16:16
До 11 градусов мороза ожидается в воскресенье в Карелии
Местами 24 ноября в республике пройдет небольшой снег
Завтра, 24 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -1,-3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -6, -11°С, днем -1, -6°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-6, пасмурно, без осадков.
В Сегеже -2-7, пасмурно, без осадков.
В Сортавале -2-5, переменная облачность, возможен небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Aaron Burden