До 11 градусов мороза ожидается в воскресенье в Карелии

Завтра, 24 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -1,-3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -6, -11°С, днем -1, -6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-6, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -2-7, пасмурно, без осадков.

В Сортавале -2-5, переменная облачность, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Aaron Burden