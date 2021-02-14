В понедельник в Карелии похолодает до минус 31 градуса

Завтра, 15 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная, с прояснениями, погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-западный слабый. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -23, -25°С днем -14, -16°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части небольшой, в отдельных районах умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -20, -25°С, местами до -31°С, днем -10, -15°С, местами до -22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -13, -17°С, днем пасмурно, снег.

В Сегеже -16-18°С, Облачно, к вечеру пасмурно, без осадков.

В Сортавале потеплеет с -17 до -10°С, пасмурно, вечером снег.

Геомагнитная активность слабая.