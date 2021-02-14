Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 14 февраля

В Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -18, -20°С, днем -15, -17°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -18, -23°С, местами до -28°С, днем -13, -18°С, местами до -22°С.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -15;

В Кондопоге днем -15;

В Медвежьегорске днем -16;

В Олонце днем -14;

В Пудоже днем -18;

В Сегеже днем -16;

В Сортавале днем -13;

В Суоярви днем -15.

Фото с сайта proprikol.ru