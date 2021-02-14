14 февраля 2021, 09:01
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 14 февраля
Днем местами обещают до минус 22 градусов, а ночью – до минус 28
В Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -18, -20°С, днем -15, -17°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии также облачно с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -18, -23°С, местами до -28°С, днем -13, -18°С, местами до -22°С.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -15;
В Кондопоге днем -15;
В Медвежьегорске днем -16;
В Олонце днем -14;
В Пудоже днем -18;
В Сегеже днем -16;
В Сортавале днем -13;
В Суоярви днем -15.
Фото с сайта proprikol.ru