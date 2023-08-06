В понедельник в Карелии местами воздух раскалится до плюс 32 градусов

7 августа в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +15, +17, днем +26,+28, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +23, +28, местами до +32.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +16, днем +24;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +19, днем +28;

В Олонце ночью +20, днем +33;

В Пудоже ночью +17, днем +30;

В Сегеже ночью +19, днем +27;

В Сортавале ночью +20, днем +28;

В Суоярви ночью +19, днем +30. // фото «Петрозаводск говорит»