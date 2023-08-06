06 августа 2023, 09:00
Синоптики дали прогноз погоды на 6 августа
Все краски лета в один день: и тепло, и дождливо, и даже гроза
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +20,+22, рассказали в карельском гидрометцентре.
Облачно с прояснениями и в Карелии. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +20, +25.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце, Пудоже, Сортавале, Сегеже днем +23;
В Кондопоге днем +21;
В Медвежьегорске, Суоярви днем +22.