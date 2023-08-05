Грозу и до 25 градусов тепла обещают жителям Карелии

В воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +15, днем +20,+22, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +20, +25 градусов тепла.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +13, днем +23;

В Кондопоге ночью +16, днем +21;

В Медвежьегорске, Суоярви ночью +16, днем +22;

В Олонце ночью +17, днем +23;

В Пудоже, Сортавале ночью +16, днем +23;

В Сегеже ночью +15, днем +23.