В понедельник в Карелии будет тепло и дождливо

Днем 13 сентября в Петрозаводске будет+14, +16 градусов, ночью +9, +11 градусов. При этом ожидаются сильные дожди, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Погода будет облачной, ветреной, атмосферное давление станет падать. Примерно такая же погода будет и в районах – дождливо и облачно.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем +11, ночью +4 градуса;

в Кондопоге днем +17 градусов, ночью +5 градусов;

в Медвежьегорске днем +15 градусов, ночью +4 градуса;

в Олонце днем +16 градусов, ночью +5 градусов;

в Пудоже днем +17 градусов, ночью +4 градуса;

в Сегеже днем +13 градусов, ночью +4 градуса;

в Сортавале днем +16 градус, ночью +5 градусов;

в Суоярви днем +15 градусов, ночью +4 градуса. // Фото: diego_torres/Pixabay