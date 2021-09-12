Воздух в ряде районов Карелии 12 сентября прогреется до + 17 градусов

Погода в воскресенье в Карелии будет вполне комфортной. Днем до +17 градусов, но местами ночью похолодает до -1 градуса. В Гидрометцентре Карелии сообщили, что ожидается облачность, но с прояснениями.

Местами в республике пройдет небольшой дождь. В Петрозаводске днем будет +12, +14 градусов, ночью +5, +7 градусов.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +13, ночью +6 градусов;

в Кондопоге днем +14 градусов, ночью +10 градусов;

в Медвежьегорске днем +14 градусов, ночью +8 градусов;

в Олонце днем +17 градусов, ночью +10 градусов;

в Пудоже днем +16 градусов, ночью +7 градусов;

в Сегеже днем +14 градусов, ночью +7 градусов;

в Сортавале днем +15 градус, ночью +10 градусов;

в Суоярви днем +14 градусов, ночью +10 градусов. // Фото: Hans/Pixabay