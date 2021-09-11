Днем в воскресенье в Карелии будет + 17 градусов

В ночь на воскресенье и утром 12 сентября в некоторых районах Карелии будут заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется до + 17 градусов, сообщили в карельском Гидрометцентре.

Погода в республике будет облачной, с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха днем в Петрозаводске составит +12, +14 градусов, ночью она опустится до +5, +7 градусов.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем +13, ночью +6 градусов;

в Кондопоге днем +14 градусов, ночью +10 градусов;

в Медвежьегорске днем +14 градусов, ночью +8 градусов;

в Олонце днем +17 градусов, ночью +10 градусов;

в Пудоже днем +16 градусов, ночью +7 градусов;

в Сегеже днем +14 градусов, ночью +7 градусов;

в Сортавале днем +15 градус, ночью +10 градусов;

в Суоярви днем +14 градусов, ночью +10 градусов. // Фото: Hans/Pixabay