Днем в воскресенье в Карелии будет + 17 градусов
В ночь на воскресенье и утром 12 сентября в некоторых районах Карелии будут заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется до + 17 градусов, сообщили в карельском Гидрометцентре.
Погода в республике будет облачной, с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.
Температура воздуха днем в Петрозаводске составит +12, +14 градусов, ночью она опустится до +5, +7 градусов.
По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем +13, ночью +6 градусов;
в Кондопоге днем +14 градусов, ночью +10 градусов;
в Медвежьегорске днем +14 градусов, ночью +8 градусов;
в Олонце днем +17 градусов, ночью +10 градусов;
в Пудоже днем +16 градусов, ночью +7 градусов;
в Сегеже днем +14 градусов, ночью +7 градусов;
в Сортавале днем +15 градус, ночью +10 градусов;
в Суоярви днем +14 градусов, ночью +10 градусов. // Фото: Hans/Pixabay