Умеренные дожди пройдут сегодня в Карелии

Сегодня, 11 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха +12, +14°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На юге республики небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха +12, +17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +13, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +14, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/chulmin1700