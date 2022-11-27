В понедельник температура воздуха в Карелии опустится до минус 16

Завтра, 28 ноября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, на севере юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10°С, местами до -16°С, днем -2, -7°С, местами до -11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-9, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -5-9, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -1-3, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com