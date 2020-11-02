В Пиндушах пожарные дважды пришли на помощь пожилым людям

1 ноября в 15 часов 35 минут на пульт Единой службы спасения-01 поселка Пиндуши поступил звонок с просьбой о помощи.

Из сообщения стало понятно, что необходимо попасть в квартиру, где пожилой мужчина-инвалид стучит в стену к соседям и просит о помощи.

Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры, и успокоили мужчину. Как оказалось, просить о помощи он стал после того, как не смог открыть замок входной двери, который сломался.

Сегодня ночью в 02 часа 35 минут пиндушским пожарным пришлось проникать через балкон в квартиру расположенную на третьем этаже, где о помощи просила пожилая женщина. К счастью в госпитализации она не нуждалась.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru