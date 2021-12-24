В ПФР назвали сроки выплаты пенсий жителям Карелии в январе

В региональном отделении ПФР назвали сроки выплаты пенсий жителям Карелии в первом месяце нового года. Выплаты пенсий за январь через отделения почты начнутся с 3 января в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы отделений почтовой связи. Выходными для почтовых отделений являются 1, 2 и 7 января 2022 года. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января отделения почтовой связи будут работать по установленному режиму.

Выплачивать пенсии через банки начнут по графику. Например, «Сбербанк» начнет перечислять пенсии с 11 января петрозаводанам, в районах – с 12 января. Другие банки начнут перечислять выплаты с 12 января. Пенсии, который были назначены после сентября 2015 года начнут перечислять с 22 января.

В ПФР уточнили, что досрочная выплата январской пенсии в декабре касается лишь тех регионов, где ежемесячно выплата производится в начале месяца и таким образом в январе выпадает на выходные дни.

В Карелии выплата пенсий и социальных пособий через банки будет осуществляться в соответствии с графиком. Также в организации пояснили, что выплачивать пособия беременным и одиноким родителям с детьми в возрасте 8-16 лет за декабрь 2021 года в Карелии будут досрочно из-за праздников. Выплаты начнут осуществлять, начиная с 29 декабря 2021 года. (фото pixabay.com, LeoNeoBoy)