23 декабря 2021, 19:58
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в России объединят
Слияние двух социальных фондов планируют осуществить к 2023 году
Слияние Пенсионного фонда и Фонда социального страхования готовится в России. Его обсудили 23 декабря в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает ТАСС.
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что фонды планируют объединить к 1 января 2023 года. Предполагается, что они будут существовать на единой цифровой платформе. Сейчас уже идет процесс объединения баз данных.
Голикова отметила, что созданная в рамках комиссии временная рабочая группа будет обсуждать законодательные инициативы по данному вопросу. // Фото: www.zaks.ru