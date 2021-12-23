Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в России объединят

Слияние Пенсионного фонда и Фонда социального страхования готовится в России. Его обсудили 23 декабря в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает ТАСС.

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что фонды планируют объединить к 1 января 2023 года. Предполагается, что они будут существовать на единой цифровой платформе. Сейчас уже идет процесс объединения баз данных.

Голикова отметила, что созданная в рамках комиссии временная рабочая группа будет обсуждать законодательные инициативы по данному вопросу. // Фото: www.zaks.ru