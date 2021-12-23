Путин призвал правительство проиндексировать пенсии на уровень инфляци

На пресс-конференции президенту Путину задали вопрос: будут ли пенсии россиян проиндексированы, как положено по закону, на уровень инфляции?

В 2022 году индексация пенсий запланирована на уровне 5,9 процента, а цены растут быстрее. Ранее на пресс-конференции Путин спрогнозировал инфляцию по 2021 году на уровне 8 процентов. Будет ли скомпенсирована эта разница?

Путин уклонился от прямого ответа на этот вопрос, но сказал:

- Мы не должны об этом забывать. Правительство должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет.

Логически можно сделать вывод, что пенсионеры все-таки получат компенсацию роста цен. Однако, как говорится, возможны варианты.

Определенно Путин заявил только, что в следующем году выровняют доходы силовикам. // Фото: zanmsk.ru